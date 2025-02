Trump, ecco come accoglie Zelensky alla Casa Bianca

28 febbraio 2025 a

Pacche sulle spalle, i gesti della mano, una battuta fulminante, Donald Trump accoglie il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca con queste, incredibili parole: "Oh guarda, si è anche vestito bene".

Per la cronaca, Zelensky indossa una sorta di uniforme nera vagamente più "formale", una variazione sul tema militaresco che contraddistingue il presidente fin dai primissimi giorni dell'invasione russa. In precedenza, in attesa del suo ospite, il presidente degli Stati Uniti aveva risposto con il pollice in alto a un cronista che gli aveva chiesto se si aspettasse un buon incontro. Pollice in alto e indice puntato a indicare al petto Zelensky ribaditi anche al momento dell'arrivo del suo ospite, a favor di telecamere e fotografi.

Nella sua trasferta americana, stamattina il leader ucraino ha incontrato i senatori degli Stati Uniti e si prevede che questa sera interverrà all'Hudson Institute, un think tank conservatore. Questa è la quinta visita di Zelensky alla Casa Bianca. A dicembre ha incontrato Trump a Parigi, in occasione della riapertura della cattedrale di Notre-Dame, quando ancora il tycoon non era formalmente presidente in carica. Oggi è in agenda la firma dell'accordo che stabilisce i termini e le condizioni del Fondo di investimento per la ricostruzione dell'Ucraina a fronte della concessione agli Usa dello sfruttamento dei giacimenti di terre rare.