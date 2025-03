Trump-Zelensky, "è finita a pugni in faccia": il clamoroso video generato da IA

01 marzo 2025 a

Già, nello Studio Ovale è accaduto qualcosa di storico e drammatico. Si parla ovviamente dello scontro, furibondo, tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, senza scordare J.D. Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti.

Il premier ucraino era a Washington per firmare l'accordo sulla cessione delle terre rare, crocevia fondamentale affinché l'Ucraina continui ad ottenere l'appoggio militare degli Stati Uniti nella guerra contro la Russia. L'incontro, però, come è noto è finito ancor prima di iniziare, nel punto stampa con i giornalisti che lo precedeva. Poi Zelensky è stato di fatto cacciato. Un assoluto disastro.

Ecco, in un contesto così drammatico, c'è anche lo spazio per una risata a denti strettissimi. Sui social, infatti, circolano moltissimi video generati con l'intelligenza artificiale che mostrano una versione ben peggiore dei fatti (e ce ne vuole...). Ve ne proponiamo uno, in cui finisce in rissa. Quella vera, non solo verbale. Un video impressionante...