Paolo Canè zittisce gli anti-Sinner: "Vi dovrebbe bastare"

Paolo Canè sa bene cosa significa indossare la maglia azzurra e sudare fino all’ultima goccia. Ma davanti al caso Sinner sceglie la calma, non la condanna. “Tutti scandalizzati per la Davis? Dategli una nota sul diario come si faceva alle elementari se ti dimenticavi l'astuccio. Però non facciamo arrabbiare quel ragazzo, datemi retta: non ci conviene», dice con un sorriso, ricordando che certe reazioni, più che di passione, sanno di ipocrisia.
L’ex eroe di Cagliari ’90 intervistato da Repubblica non si unisce al coro dei moralisti: “Siamo un Paese Sinner-dipendente — dice —. Muove tutto il tennis italiano, come Tomba o Valentino ai loro tempi. Ha dato una spinta enorme al nostro sport e dobbiamo preservarlo, non logorarlo".
Jannik Sinner, niente Coppa Davis? Clamoroso, cosa dice il regolamentoJannik Sinner ha detto “no” alla convocazione per le Final Eight di Coppa Davis. Una scelta che ha fatto dis...
Per Canè, la scelta di saltare la Davis è legittima: “È un professionista, la carriera viene prima di tutto — aggiunge — Ripete ovunque di essere orgoglioso di essere italiano, e questo dovrebbe bastare. Se fosse inglese o brasiliano, nessuno avrebbe da ridire. Il punto è che siamo noi ad avere bisogno di lui”. Sul piano umano, Canè vede in Sinner un ragazzo che chiede solo tranquillità: “Vuole giocare, lavorare, non essere travolto dalle polemiche. In Nazionale è sempre stato generoso, i compagni lo adorano. Questa volta ha deciso di non esserci? Pazienza. È successo anche a Borg e Federer”.
Sinner, doppio insulto di Augias: "Italiano riluttante? No…"La decisione di Jannik Sinner di non partecipare alla Coppa Davis ha fatto sentire molti commentatori in diritto di crit...
E intanto guarda avanti: “Per Berrettini, Musetti e gli altri è un’occasione per dimostrare il proprio valore — dice Canè — Con Jannik partivamo sempre avanti, ma la Coppa Davis resta affascinante anche così”. Alla fine, Canè chiude con ironia: “Se proprio volete punirlo, segnategli quella nota sul diario. Poi voltate pagina. L’inchiostro su Sinner è finito: ora lasciamolo giocare in pace”.