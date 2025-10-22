Paolo Canè zittisce gli anti-Sinner: "Vi dovrebbe bastare"

Per Canè, la scelta di saltare la Davis è legittima: “È un professionista, la carriera viene prima di tutto — aggiunge — Ripete ovunque di essere orgoglioso di essere italiano, e questo dovrebbe bastare. Se fosse inglese o brasiliano, nessuno avrebbe da ridire. Il punto è che siamo noi ad avere bisogno di lui”. Sul piano umano, Canè vede in Sinner un ragazzo che chiede solo tranquillità: “Vuole giocare, lavorare, non essere travolto dalle polemiche. In Nazionale è sempre stato generoso, i compagni lo adorano. Questa volta ha deciso di non esserci? Pazienza. È successo anche a Borg e Federer”.