Ernesto Maria Ruffini, il silenzio che spaventa Schlein: le manovre nel Pd

Che ne è stato di Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell'Agenzia delle Entrate e oggi alla guida del movimento Più Uno? Nei mesi scorsi, era stato visto come possibile federatore di cattolici e non al centro della coalizione di centrosinistra. E la scorsa estate aveva fatto capire alla segretaria del Pd Elly Schlein di stare più con Romano Prodi che con lei. Stando a quanto riporta Marianna Rizzini sul Foglio, ci sarebbero varie ipotesi in campo sulle sue intenzioni.

C'è chi dice, per esempio, che Ruffini stia lavorando seguendo una direzione ben precisa, “verso la creazione di nuovi comitati” e verso il “dialogo con altri soggetti dell’area”. Soggetti che potrebbero comprendere non solo le associazioni in zona Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) ma anche i civici e Matteo Renzi con la Casa Riformista. L'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, però, non vedrebbe di buon occhio “le sommatorie”. Per qualcun altro, potrebbe essere addirittura "il possibile candidato premier in modalità 'carta nascosta'", si legge sul Foglio.