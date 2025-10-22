Jannik Sinner, Luca Marelli picchia durissimo: "Chi si definisce patriota"

La rinuncia di Jannik Sinner alle Final Eight di Coppa Davis sono ormai diventate un caso di stato. C'è chi come Paolo Bertolucci ne riconosce le ragioni sportive, chi come Adriano Panatta è più incerto ("Questo non è il mio tennis") e chi critica l'altoatesino per mancanza di spirito patriottico (per esempio Bruno Vespa). Nei confronti dei più critici ha riservato parole durissime anche Luca Marelli, tra i più rispettati opinionisti arbitrali del calcio italiano. Le sue parole, in genere, fanno sentenza riguardo a Var ed errori. E nel caso di Sinner sembrano destinare a innescare altre polemiche.

"Nessuno poteva obbligare Sinner a partecipare alla fase finale della Coppa Davis 2023 e 2024. Ma Jannik, molto più italiano di tanti italiani, ha risposto con entusiasmo alla convocazione della Nazionale di tennis, portandoci a vincere due volte di fila la Coppa Davis a distanza di 47 anni", ricorda Marelli sui social. "Sinner, fino a oggi, ha giocato 23 partite in Nazionale. Alcaraz, per dire, 8. E non mi si dica che la Spagna non fosse una candidata alla vittoria anche negli anni scorsi. Djokovic, che per la Serbia andrebbe in guerra in boxer da bagno, ha saltato la convocazione in nazionale per sei edizioni della Coppa Davis (ed ovviamente non ha mai giocato le fasi preliminari, se non da giovanissimo)". Insomma, "dispiacere per l'assenza di Sinner e la probabile consegna della Davis ad altra Nazione? Ovviamente sì ma siamo dei fenomeni a dimenticarci di tutto ciò che di positivo ha dato questo ragazzo all'Italia, sia a livello di squadra nazionale che singolarmente".

