Zelensky, "un messaggio per Trump": cos'è successo prima dell'incontro con Starmer a Londra

01 marzo 2025

"Contiamo sul vostro sostegno": il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha detto prima del suo incontro con il premier inglese Keir Starmer, esprimendo la riconoscenza dell'Ucraina per l'aiuto fornito dal Regno Unito nel respingere l'invasione russa. Al suo arrivo al numero 10 di Downing Street il leader ucraino ha ricevuto un lungo abbraccio da Starmer, Questo, secondo l'emittente britannica Sky News, sarebbe un messaggio indirizzato alla Casa Bianca.

"Avete visto Keir Starmer camminare deliberatamente fuori da Downing Street per mostrare che stava andando verso il presidente ucraino - ha detto il vice capo redattore del politico di Sky News Sam Coates -. Keir Starmer, che non è un tipo tattile, se vogliamo essere onesti, ha abbracciato il presidente Zelensky in un abbraccio che doveva essere visto in tutto il mondo e in particolare alla Casa Bianca". Secondo lui, il premier britannico "ha tenuto quell'abbraccio per un po' di tempo per assicurarsi che nessuno potesse avere dubbi sulla parte che lui, Keir Starmer, aveva scelto in questo conflitto, indipendentemente dalle opinioni di presidente e vice presidente degli Stati Uniti". Il riferimento è al piccato botta e risposta tra Zelensky e Trump nello studio ovale della Casa Bianca, col tycoon che ha accusato il leader ucraino di giocare col rischio di una terza guerra mondiale.

Abbraccio a parte, Starmer a Zelensky ha detto esplicitamente che Kiev può contare sul "pieno appoggio da parte del Regno Unito. Resteremo al fianco dell'Ucraina finché sarà necessario". Poi ha definito "assoluta" e "incrollabile" la determinazione dell'Inghilterra a raggiungere "quello che entrambi vogliamo", ovvero "una pace duratura per l'Ucraina basata su sovranità e sicurezza". A quel punto Zelensky ha ringraziato il suo omologo e i cittadini del Regno Unito per il loro sostegno dall'inizio della guerra: "Siamo felici di avere questi partner e amici".