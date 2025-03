Kiev, aumenta la paura: "Prendiamo i soldi dalle banche e scappiamo"

02 marzo 2025 a

La reazione dell’ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Oksana Markarova, l’hanno vista tutti in diretta venerdì dallo Studio Ovale: le mani nei capelli, e poi davanti al viso, quasi a nascondersi dalle telecamere per non mostrare la sua sorpresa e la sua angoscia. Quello che invece centinaia di milioni di telespettatori («Questa finirà per essere un’ottima trasmissione tv, che ne dite?» ha chiesto il presidente Usa ai cronisti durante lo scontro con il leader ucraino Volodymyr Zelensky) non hanno visto sono state le reazioni dei milioni di ucraini che stavano, pure loro, assistendo a quell’incredibile dibattito sfociato in vera e propria rissa in mondovisione.

L’Ucraina, dopo tre annidi guerra, è allo stremo delle forze. Chi ha potuto se n’è andato da tempo, chi non ha potuto è restato, col terrore dei missili e dei droni, praticamente isolato dal resto del mondo. «Dovete fare la pace, siete talmente a corto di uomini che avete iniziato la coscrizione obbligatoria» ha rimarcato a Zelensky il vicepresidente Usa JD Vance. (...)