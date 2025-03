Grave incidente stradale in Kenya, morti due italiani a bordo di un piccolo bus

03 marzo 2025 a

Grave incidente in Kenya, dove hanno perso la vita due cittadini italiani. Il ministero degli Affari Esteri, con l'Ambasciata d'Italia a Nairobi e il Consolato onorario a Mombasa, sta seguendo il caso di un incidente stradale avvenuto lunedì 3 marzo nei pressi della località di Diani. Qui un piccolo bus su cui viaggiavano anche 6 italiani è stato coinvolto nel sinistro di cui autorità locali stanno accertando la dinamica: un connazionale è deceduto sul colpo, una seconda passeggera italiana è deceduta dopo il ricovero in ospedale. Le due vittime sono di Milano e Albiano (Trento).

Gli italiani, riferisce la Farnesina, erano organizzati da un tour operator italiano che ha incaricato i suoi rappresentanti in Kenya di prestare assistenza ai 4 feriti ricoverati in due ospedali differenti. Il consolo a Mombasa, l'agente consolare a Diani e il personale dell'ambasciata a Nairobi sono già arrivati o sono in arrivo sul luogo dell'incidente e negli ospedali in cui sono ricoverati i feriti. L'Ambasciata d'Italia si è attivata con le autorità locali per chiarire le dinamiche dell'incidente