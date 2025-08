A1, Tir salta la corsia e si schianta su un'ambulanza: ecatombe in autostrada

A causa dell'incidente dalle 11:30 sulla autostrada Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per L'Italia. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Si registrano, inoltre, 3 km di coda in direzione Bologna e 2 km di coda in direzione Roma.

Gli utenti diretti verso Roma devono uscire a Valdarno, percorrere la viabilità ordinaria, e possono rientrare in A1 ad Arezzo. Percorso inverso per chi viaggia in direzione Bologna. Per le lunghe percorrenze, verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, seguire indicazioni per Siena, percorrere SS326 Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana. Per le lunghe percorrenze, verso Bologna, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la SS326 Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Valdarno.

Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha fatto sapere che "è stato attivato il sistema regionale di maxi-emergenza sanitaria con mezzi, personale e i nostri elisoccorso della Regione Toscana Pegaso 1 e Pegaso 3, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine". Il presidente conferma che i mezzi coinvolti sono "un caravan, un mezzo pesante, 3 auto e un'ambulanza della Misericordia. 18 i feriti in cura nei nostri ospedali, purtroppo le tre persone dell'ambulanza, i due volontari e il paziente, sono decedute. Ringrazio tutte le persone impegnate nei soccorsi e rivolgo un pensiero commosso e un abbraccio alla Misericordia. Esprimo il più profondo cordoglio della Regione Toscana ai familiari delle vittime". Si tratta del 56enne Gianni Trappolini e di Giulia Santoni, 23 anni. Al momento, invece, non si hanno informazioni sulla terza vittima. Si sa solo che era in ambulanza per essere trasportato in codice giallo.