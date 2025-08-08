Affari Tuoi contro Ruota della Fortuna: retroscena, la sfida è totale

L’effetto Ruota della Fortuna ha messo “paura” a Viale Mazzini: il pubblico si sta affezionando al game, l’obbiettivo del competitor è quello che non si affezioni troppo. Più si aspetta a rimettere in onda De Martino, più il vantaggio di Mediaset si fa corposo.

Un “Pacco Nero” contro Gerry Scotti. Sembra il titolo di una dark comedy surreale, invece è la sintesi calzante di quello che vedremo tra poche settimane. Dato il notevole successo di Scotti (che ieri ha spento 69 candeline) collocato in access prime time con la Ruota della Fortuna - rivoluzione, anzi evoluzione, della fascia televisiva voluta da Pier Silvio Berlusconi in Rai hanno pensato bene di anticipare al 2 settembre il ritorno di Affari Tuoi, il gioco seguitissimo da anni, soprattutto da quando al timone c’è il bravo e bello Stefano De Martino.

SI SCALDANO I MOTORI

E quindi, ecco l’annuncio. Affari Tuoi torna prima, tutti i giorni, da martedì 2 settembre, nell’access prime time di Rai1. Ci sarà uno studio rinnovato e questo nuovo (e inquietante) “Pacco Nero”: nel gioco, infatti, tra i 20 pacchi con un valore tra 0 e 300.000 euro sarà presente anche il “Pacco Nero”, del quale nessuno - nemmeno il Dottore conosce il contenuto.

Confermato, invece, il gioco finale della Regione Fortunata che, anche in questa edizione, consentirà di dare un’altra chance ai concorrenti non contenti dell’evoluzione della loro partita. Tra pochi giorni dunque Stefano De Martino tornerà dalle vacanze e ritornerà a gigioneggiare nel programma (ereditato da Amadeus) che l’ha consacrato.

Anche quest’anno il programma sarà abbinato alla Lotteria Italia, non solo nel tradizionale appuntamento in prime time del 6 gennaio, con l’estrazione finale dei biglietti fortunati dei premi di prima categoria, ma anche con un appuntamento quotidiano che vedrà assegnare dei premi ai possessori dei biglietti estratti. Per la prima volta il quiz dei pacchi - accusato dagli avversari di essere una sorta di gioco d’azzardo, non sfiderà Striscia la notizia ma La Ruota della Fortuna, lo storico game show rinnovato da Mediaset e affidato a Gerry Scotti affiancato da Samira Lui, che sta dominando la fascia e superando spesso i 4 milioni di spettatori e battendo la concorrenza di Techetechetè.

Proprio due sere fa, il programma amarcord di Rai1 ha raccolto 2.587.000 spettatori (16.7%) mentre Scotti ha fatto 3.984.000 pari al 25.7%. Come già annunciato, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di operare una sperimentazione in quella fascia (che anticipa la prima serata) facendo riposare un po’ il tg satirico di Antonio Ricci che dovrebbe tornare a stagione iniziata, intorno a novembre. «Mi aspettavo di fare un buon lavoro, di essere ben accolto, ma certi picchi non me li aspettavo proprio», ha dichiarato Gerry Scotti a Gente, «per fare La Ruota della Fortuna ho fatto delle rinunce. Affari Tuoi? Sarà una bella gara. Fino a poco fa era un problema per noi, ora sarò io un discreto problema per loro. Poi le prenderemo ma... Sarei fiero se riuscissimo a fare il 18% di share». La Ruota della Fortuna è il classico usato sicuro. Adattato da un format statunitense, è stato portato in Italia trionfalmente da Mike Bongiorno che lo ha condotto dal 1989 al 2003, uno dei programmi simbolo della tv berlusconiana. Un format longevo ma ancora giovanissimo.