Jannik Sinner bacchetta gli americani: "Non ci sono scuse"

Jannik Sinner è un italiano vero. E non ha avuto la minima esitazione a criticare la cucina americana, molto diversa rispetto a quella della Penisola. Ai microfoni di Ziggo Sport, il numero uno del mondo ha spiegato che la differenza principale che ha riscontrato tra il nostro Paese e gli States - ora si trova a Cincinnati per disputare un torneo - è proprio a tavola. "Il cibo sicuramente", ha detto con un sorriso. "Anche se sono migliorati molto qui a Cincinnati. Quindi non ci sono scuse", ha poi aggiunto.
"La cultura è diversa, molte cose sono diverse, ma è anche piacevole scoprire queste differenze tra l'Italia e il resto del mondo. Sono felice di essere qui, la gente qui a Cincinnati ama il tennis e spero che questa sarà una bella settimana di tennis", ha proseguito il numero uno al mondo.
Subito dopo è ritornato sul trionfo di Londra: "È stato un grande successo per me vincere a Wimbledon, poi nei giorni seguenti mi sono circondato di persone fantastiche. Ho speso del tempo con la famiglia e i miei amici, è stato bello non pensare al tennis per un po'". Il prossimo obiettivo, però, resta lo us Open: "Ora ci siamo ricominciati ad allenare per preparare al meglio questo torneo. Fisicamente mi sento bene, spero di essere nelle migliori condizioni per competere. L'obiettivo principale è ovviamente a New York, ma spero di giocare più partite possibili qui e poi vedremo cosa succederà".