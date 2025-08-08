Libero logo
Almasri
Gaza
Dazi
Garlasco

Di tendenza

Jannik Sinner bacchetta gli americani: "Non ci sono scuse"

venerdì 8 agosto 2025
Jannik Sinner bacchetta gli americani: "Non ci sono scuse"

1' di lettura

Jannik Sinner è un italiano vero. E non ha avuto la minima esitazione a criticare la cucina americana, molto diversa rispetto a quella della Penisola. Ai microfoni di Ziggo Sport, il numero uno del mondo ha spiegato che la differenza principale che ha riscontrato tra il nostro Paese e gli States - ora si trova a Cincinnati per disputare un torneo - è proprio a tavola. "Il cibo sicuramente", ha detto con un sorriso. "Anche se sono migliorati molto qui a Cincinnati. Quindi non ci sono scuse", ha poi aggiunto. 

"La cultura è diversa, molte cose sono diverse, ma è anche piacevole scoprire queste differenze tra l'Italia e il resto del mondo. Sono felice di essere qui, la gente qui a Cincinnati ama il tennis e spero che questa sarà una bella settimana di tennis", ha proseguito il numero uno al mondo.

Jannik Sinner, punto da fantascienza: sparisce dal campo

Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio al Cincinnati Open contro il colombiano Galàn, ma già ...

Subito dopo è ritornato sul trionfo di Londra: "È stato un grande successo per me vincere a Wimbledon, poi nei giorni seguenti mi sono circondato di persone fantastiche. Ho speso del tempo con la famiglia e i miei amici, è stato bello non pensare al tennis per un po'". Il prossimo obiettivo, però, resta lo us Open: "Ora ci siamo ricominciati ad allenare per preparare al meglio questo torneo. Fisicamente mi sento bene, spero di essere nelle migliori condizioni per competere. L'obiettivo principale è ovviamente a New York, ma spero di giocare più partite possibili qui e poi vedremo cosa succederà".

Renzo Furlan spiazza tutti: "Chi può battere Sinner ed Alcaraz"

L’estate calda del tennis sta diventando bollente sul cemento del 1000 Atp di Cincinnati che precede il quarto sla...

L'intervista Renzo Furlan spiazza tutti: "Chi può battere Sinner ed Alcaraz"

Cincinnati Jannik Sinner, punto da fantascienza: sparisce dal campo

Avvertimento Jannik Sinner, l'avvertimento di Paolo Bertolucci: "Perché deve guardarsi le spalle"

tagjannik sinner

L'intervista Renzo Furlan spiazza tutti: "Chi può battere Sinner ed Alcaraz"

Cincinnati Jannik Sinner, punto da fantascienza: sparisce dal campo

Avvertimento Jannik Sinner, l'avvertimento di Paolo Bertolucci: "Perché deve guardarsi le spalle"

ti potrebbero interessare

3072x2280

Renzo Furlan spiazza tutti: "Chi può battere Sinner ed Alcaraz"

Leonardo Iannacci
1907x743

Jannik Sinner, punto da fantascienza: sparisce dal campo

Roberto Tortora
1015x608

Jannik Sinner, l'avvertimento di Paolo Bertolucci: "Perché deve guardarsi le spalle"

3072x2047

Jannik Sinner, l'errore e la profezia da brividi sugli Slam