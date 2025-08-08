Jannik Sinner bacchetta gli americani: "Non ci sono scuse"

Jannik Sinner è un italiano vero. E non ha avuto la minima esitazione a criticare la cucina americana, molto diversa rispetto a quella della Penisola. Ai microfoni di Ziggo Sport, il numero uno del mondo ha spiegato che la differenza principale che ha riscontrato tra il nostro Paese e gli States - ora si trova a Cincinnati per disputare un torneo - è proprio a tavola. "Il cibo sicuramente", ha detto con un sorriso. "Anche se sono migliorati molto qui a Cincinnati. Quindi non ci sono scuse", ha poi aggiunto.

"La cultura è diversa, molte cose sono diverse, ma è anche piacevole scoprire queste differenze tra l'Italia e il resto del mondo. Sono felice di essere qui, la gente qui a Cincinnati ama il tennis e spero che questa sarà una bella settimana di tennis", ha proseguito il numero uno al mondo.