Sandro Tonali alla Juve, clamorosa accelerazione: cosa sta succedendo

Sandro Tonali torna nei pensieri della Juventus. È il grande sogno bianconero, difficile da realizzare ma non impossibile, soprattutto in un mercato sempre imprevedibile. Alla Continassa si riflette: dopo l'estate deludente di un anno fa a centrocampo, e le difficoltà sul piano tecnico, servono certezze. E per molti il nome giusto è proprio quello dell’ex milanista, che oggi veste la maglia del Newcastle.

Il club inglese, però, lo considera incedibile: lo ha pagato 65 milioni più bonus, lo ha atteso per 10 mesi dopo la squalifica per scommesse, e ora se lo gode, forte anche della Coppa di Lega conquistata. Ma la Juventus è pronta a provarci, puntando su Dusan Vlahovic come possibile pedina di scambio. Il serbo, ormai fuori dal progetto tecnico, è stato offerto ai Magpies da intermediari nelle ultime ore, e il contesto potrebbe favorire un’apertura: il Newcastle, infatti, sta per cedere Isak al Liverpool e si è visto sfuggire sia Benjamin Sesko (verso lo United) sia Darwin Nunez (vicino all’Al Hilal).