Aereo, va in bagno e sviene: il rischio a bordo che in pochissimi conoscono

Tragedia sfiorata quella che ha visto protagonista Emily, una donna di 33 anni. "Stavo facendo la fila per il bagno quando ho sentito un dolore al petto. Ho tossito tre volte, quella è l'ultima cosa che ricordo". "Un'esperienza di morte" vissuta durante un volo di 13 ore e raccontata dalla stessa protagonista in un video su TikTok. Qui la giovane si è mostrata in ospedale e con un occhio nero a seguito dello svenimento. Il risultato? Dagli esami effettuati si è scoperto che Emily è stata colpita da un coagulo di sangue che dalle gambe era risalito ai polmoni, ostruendo il naturale flusso di sangue.

Stando ai medici il suo svenimento – durato 5 minuti – è stato scatenato da una combinazione di fattori. La colpa principalmente è quella di non essersi mossa abbastanza durante il volo. Ad aggravare, l'assunzione di anticoncezionali a base di estrogeni.

In ogni caso i medici di bordo "mi hanno salvato la vita, dandomi una bombola di ossigeno e mi hanno portata in business class per farmi sdraiare". E ancora, spiega: "Essenzialmente un miracolo che io sia ancora viva". Non a caso il Servizio Sanitario Nazionale raccomanda, a chi viaggia su voli molto lunghi o a chi resta seduto per tanto tempo, di muoversi ogni mezz'ora per ridurre il rischio di trombosi.