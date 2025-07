Viaggiare in aereo, cambia tutto: ecco le nuove regole

Volare non sarà più come prima. Dall'estate 2025, infatti, entrano in vigore nuove regole. A spiegarle è il Codacons, che passa in rassegna le nuove misure che interesseranno i passeggeri in partenza dagli scali italiani ed europei. La prima novità riguarda i controlli di sicurezza dei viaggiatori. Eliminato dagli aeroporti italiani l'obbligo per i passeggeri di presentare ai gate il documento personale assieme alla carta d'imbarco. Per salire su un aereo, quindi, questa estate non servirà più mostrare passaporto o carta di identità agli addetti delle compagnie aeree.

Non solo, perché entra in vigore proprio oggi, sabato 26 luglio, la possibilità di trasportare all'interno del bagaglio a mano liquidi in confezioni superiori ai 100 ml senza più necessità di tirare fuori profumi, liquori, vini e altri prodotti dal trolley ai controlli di sicurezza e imbarcarli in stiva. Merito dei nuovi scanner in grado di analizzare con la massima precisione il contenuto dei bagagli dei passeggeri. Finito qui? Niente affatto. Un'altra novità riguarda gli animali domestici. Dallo scorso maggio i passeggeri sono autorizzati a portare in cabina Pet il proprio animale domestico di peso superiore a 8/10 kg, purché gli animali viaggino in trasportini idonei, assicurati al sedile e collocati vicino al finestrino.