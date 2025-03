Russia, "10mila soldati ucraini a rischio accerchiamento": finisce malissimo nel Kursk

08 marzo 2025 a

Ritiro sì, no, forse. Fonti da Kiev hanno smentito che Kiev intenda ritirare le proprie truppe dal Kursk. Anche se la situazione è peggiorata parecchio. Lo hanno detto fonti di Kiev a Rbc-Ukraine, secondo cui al contrario sono state prese misure per stabilizzare la situazione e si stanno valutando azioni in risposta all'avanzata dei russi, che oggi hanno annunciato di aver riconquistato tre villaggi.

Le forze russe impegnate nella riconquista dell'oblast di Kursk sono riuscite a sfondare le difese ucraine sul fianco occidentale della zona occupata, penetrando nell'oblast di Sumy e a sud di Soudza. Lo ha scritto il britannico The Telegraph, citando un sottufficiale che avrebbe contattato telefonicamente. Il quotidiano aggiunge che 10.000 soldati ucraini rischiano ora l'accerchiamento e il loro stato maggiore sta valutando la loro evacuazione. "Le truppe rimanenti vicino al confine russo sono collegate da un corridoio lungo circa un chilometro e largo meno di 500 metri nel punto più stretto. L'unica strada ucraina per Sudza è ora nel raggio d'azione dei droni russi, il che complica gli sforzi per mantenere l'area e ritirarsi se necessario", sottolinea, aggiungendo che la svolta russa è avvenuta poco dopo che gli Stati Uniti hanno interrotto la condivisione dell'intelligence con l'Ucraina.

La decisione degli Stati Uniti di sospendere questa settimana il flusso di intelligence militare all'Ucraina ha favorito l'avanzata russa lungo una parte critica del fronte, soprattutto nel Kursk, uccidendo molti soldati ucraini negli ultimi giorni. Lo ha scritto Time. "Ci sono centinaia di ucraini morti", ha detto un ufficiale Time. "Il problema più grande è il morale", ha aggiunto, poiché le forze armate dell'Ucraina sono lasciate combattere senza alcuni dei loro migliori sistemi d'arma. E questo non a causa degli attacchi russi ma della marcia indietro americana. "Sta davvero creando un vantaggio per il nemico in prima linea".