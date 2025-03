Ucraina, Marco Rubio sulla tregua: "Da Kiev una proposta promettente"

10 marzo 2025 a

a

a

La guerra in Ucraina potrebbe presto arrivare alla fine. Stando a quanto diffuso dal Financial Times, Kiev "è pronta a proporre un cessate il fuoco parziale con Mosca sugli attacchi di droni e missili e sulle operazioni nel Mar Nero". Funzionari informati sui preparativi per i negoziati di Riad avrebbero confermato l'indiscrezione precisando che "l'Ucraina cercherà di convincere gli Stati Uniti a riprendere la condivisione di intelligence e il supporto militare, convincendo Donald Trump che Volodymyr Zelensky vuole una rapida fine della guerra con la Russia".

Tra i primi a commentare c'è il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Quest'ultimo ha dichiarato di trovare "promettente" la proposta di Kiev. "Non dico - precisa - che da sola sia sufficiente, ma è il tipo di concessione necessaria per porre fine al conflitto". Lo stesso Rubio si è recato nella città saudita di Gedda dove, insieme al consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, incontrerà martedì una delegazione Ucraina di alto livello. Rubio ha dunque espresso ottimismo sul previsto incontro tra funzionari statunitensi e ucraini, anche se non ha nascosto che ci sono ancora "altri dettagli da definire".

Clamorosa svolta: ecco l'offerta di Kiev a Vladimir Putin, la mossa dei funzionari a Riad

Un esempio? L'accordo sui minerali tra Washington e Kiev. Il Segretario di Stato americano ha detto che Washington ha bisogno di capire la posizione di Kiev e di avere un'idea generale delle concessioni che farà e ha aggiunto che la pausa degli aiuti Usa all'Ucraina è qualcosa che spera possa essere risolto, ma ciò che accadrà martedì sarà la chiave di tutto. In ogni caso Kiev si dice pronta a firmare l'accordo sulle terre rare.