Donald Trump, scattano i dazi e lui esulta: "Negli Usa stanno arrivando miliardi di dollari"

Scattano i dazi e Donald Trump esulta. Il presidente degli Stati Uniti, con un messaggio su Truth, ha commentato: "È mezzanotte!!! Miliardi di dollari in dazi stanno affluendo negli Stati Uniti d'America". Poco prima il capo della Casa Bianca aveva scritto: "I dazi reciproci entreranno in vigore a mezzanotte di questa notte. Miliardi di dollari, in gran parte da Paesi che hanno approfittato degli Stati Uniti per molti anni, ridendosela in ogni modo, cominceranno ad affluire negli Usa. L'unica cosa che può fermare la grandezza dell'America sarebbe una Corte di sinistra radicale che vuole vedere il nostro Paese fallire". Nel frattempo per l'Unione europea si applicano dazi al 15% anche se proseguono le trattative per definire vari prodotti rispetto all'intesa di massima.

Diverso discorso per chip e semiconduttori. Il presidente statunitense non esclude che potrebbe imporre dazi del 100 per cento circa su chip e semiconduttori in arrivo negli Stati Uniti dall'estero. Lo riferisce il quotidiano Wall Street Journal, sottolineando che le aziende tecnologiche come Apple che investono nella produzione statunitense saranno esentate dalla decisione.