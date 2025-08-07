Trump-Putin, incontro "nei prossimi giorni": ipotesi Emirati. E lo zar apre a Zelensky

Un vertice tra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin potrebbe tenersi nei prossimi giorni su "proposta della parte americana": lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dall'agenzia Interfax. "Su proposta della parte americana è stato sostanzialmente concordato un incontro bilaterale di alto livello nei prossimi giorni, cioè un incontro tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump - ha detto Ushakov -. Ora, insieme ai colleghi americani, stiamo iniziando la preparazione concreta".

Un'idea sul luogo dell'incontro ci sarebbe già. Il presidente russo in persona, infatti, ha detto che gli Emirati Arabi Uniti sarebbero tra "i luoghi del tutto adatti" per ospitare il vertice. "Abbiamo molti amici pronti ad aiutarci a organizzare eventi di questo tipo. Uno di questi amici è il presidente degli Emirati. Penso che decideremo, ma sarebbe uno dei luoghi adatti, del tutto adatti", ha spiegato Putin al termine di un incontro al Cremlino con il presidente emiratino, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.