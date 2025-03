Gedda, il faccia a faccia tra Zelensky e gli Stati Uniti: chi c'è dopo la lite alla Casa Bianca

11 marzo 2025 a

Al via a Gedda, in Arabia Saudita, l’atteso incontro fra le delegazioni di Usa e Ucraina. A riferirlo il ministero degli Esteri ucraino. "L’incontro fra le delegazioni ucraina e americana inizia a Gedda, in Arabia Saudita", ha scritto. Il ministero ha anche pubblicato un video in cui si vede l’arrivo della delegazione di Kiev. Il team ucraino è guidato dal capo di gabinetto della presidenza, Andri Yermak, e ne fanno parte il consigliere del presidente Pavlo Palisa, e i ministri degli Esteri e della Difesa, Andrii Sybiha e Rustem Umerov.

Per gli Usa sono a Gedda il segretario di Stato, Marc Rubio, e il consigliere per la Sicurezza nazionale, Mike Waltz. "Oggi ci saranno contatti fra americani e ucraini a Gedda. In qualche modo la parte americana, che sta cercando modi per raggiungere una soluzione pacifica, ci informerà". fa sapere intanto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass.

"Vi informeremo a tempo debito su come ciò avverrà", ha aggiunto, commentando la notizia secondo cui l’inviato speciale del presidente Usa Steven Witkoff potrebbe recarsi a Mosca giovedì 13 marzo per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Il faccia a faccia tra Washington e Kiev è il primo dopo lo scontro nello studio ovale tra Trump, Vance e Zelensky.