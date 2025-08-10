Faccia a faccia Trump-Putin, J.D Vance: "L'accordo scontenterà sia russi che ucraini"

Nel frattempo Vance ha aggiornato sulla situazione: "L'accordo alla fine non renderà felici né la Russia né l'Ucraina", ha commentato il vicepresidente degli Stati Uniti in un'intervista a Fox prima di lanciare un chiaro messaggio: "Non sarebbe così produttivo" un eventuale incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, prima del summit tra Donald Trump e lo stesso Putin in programma in Alaska. "Naturalmente - ha aggiunto -, condanniamo l'invasione. Non ci piace che le cose siano andate così, ma bisogna fare la pace".

E ancora: "Se prendiamo in considerazione l'attuale linea di contatto tra Russia e Ucraina, cercheremo di trovare un accordo negoziato con cui ucraini e russi possano convivere, con cui possano vivere in relativa pace, dove le uccisioni" reciproche "finiscano. Non renderà nessuno molto felice, e probabilmente sia i russi sia gli ucraini alla fine rimarranno scontenti". Sul faccia a faccia, Vance ha riferito quanto detto dal presidente Usa. Trump infatti è convinto che "valga la pena" incontrare il presidente russo. "Forse funzionerà, forse no, ma ne vale la pena, vale la pena tentare". Insomma, "abbiamo chiuso con il finanziamento del business della guerra in Ucraina. Vogliamo giungere a una soluzione pacifica a questa questione. La via per la pace è avere un leader risoluto che si sieda e costringa le persone a unirsi".