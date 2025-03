Donald Trump spiazza il mondo: "Cosa mi compro domani mattina per mostrare la mia fiducia in Musk"

11 marzo 2025 a

Il crollo in Borsa di Tesla porta Donald Trump a correre in soccorso a Elon Musk. Per il presidente americano il magnate "sta rischiando per aiutare la nostra nazione e sta facendo un grande lavoro". Per questo - spiega su Truth Social - "domani mattina andrò a comperare una nuova Tesla, per mostrare la fiducia e il sostegno in Musk, veramente un grande americano".

Dietro la decisione del tycoon una giornata, quella di ieri, di grande turbolenza per tutta Wall Street. I mercati hanno subito la volatilità causata dai dazi imposti dal capo della Casa Bianca. Ecco allora che anche la casa automobilistica statunitense ha dovuto pagarne il prezzo e ha perso il 15 per cento, esaurendo completamente i guadagni ottenuti dopo la vittoria elettorale di Trump. Nel suo post, il presidente accusa gli estremisti di sinistra che starebbero lavorando "per colludere illegalmente e boicottare Tesla", per "attaccare e danneggiare Elon e tutto quello che rappresenta".

"Perché dovrebbe essere punito per il fatto di aver messo le sue straordinarie capacità al lavoro aiutare l'America a essere di nuovo grande?", chiede ancora il presidente Usa che torna sugli argomenti di Musk. Argomenti con cui accusa attivisti di sinistra, George Soros in testa, per le proteste che stanno prendendo di mira la casa automobilistica.

Dazi raddoppiati al 50%, "farò chiudere il mercato dell'auto": Trump, dichiarazione di guerra al Canada

Anche a X, il social network di Musk, non va molto meglio. Sempre nella giornata di lunedì 10 marzo, X ha dovuto fare i conti con alcuni problemi tecnici che hanno causato il mancato funzionamento per ore. Per il magnate non è escluso che dietro l'attacco hacker ci sia l'Ucraina: "Non siamo sicuri esattamente di quello che è successo, ma è stato un massiccio attacco per cercare di bloccare il sistema di X con indirizzi Ip originati da un’area dell'Ucraina". E, come se non bastasse, ai problemi di Tesla e X, si aggiunge il fallimento del nuovo test di lancio di Starship, il razzo della sua compagnia spaziale Space X esploso giovedì pochi minuti dopo il lancio in Texas.