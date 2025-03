Cdu, il collaboratore "legato ai servizi russi": la bomba travolge il Parlamento tedesco

12 marzo 2025 a

Un parlamentare della Cdu ha assunto un collaboratore che in passato ha lavorato con i servizi segreti russi: lo rivela il quotidiano tedesco Fankfurter Allgemeine Zeitung, sottolineando anche che la persona in questione avrebbe curato i contatti del gruppo parlamentare della Cdu-Csu. con esponenti dell'opposizione russa. Si tratta di un cittadino russo nato nel 1984, che dal 2020 collaborava con l'ufficio di Mosca della Fondazione Konrad Adenauer, vicina alla Cdu.

Dopo l'inizio della guerra in Ucraina l'uomo, come altri dipendenti locali delle fondazioni tedesche affiliate al partito in Russia, aveva ricevuto un visto per una situazione di pericolo proprio in considerazione della sua collaborazione con la fondazione. Poi, una volta arrivato in Germania, era stato assunto dal parlamentare della Cdu Christian Hirte, fino al 2020 sottosegretario di Stato all'Economia. Allo stesso tempo, però, come è stato comunicato alla Faz, era stata chiesta una verifica alle autorità di sicurezza tedesche. Che segnalarono effettivamente dei problemi ma chiesero al parlamentare di continuare a impiegare il collaboratore. Hirte ha lasciato scadere il contratto solo alla fine del 2024.

Si tratta di un caso particolarmente esplosivo: la leadership russa e il servizio segreto Fsb, secondo Faz, hanno probabilmente avuto l'opportunità di ottenere informazioni di prima mano sui contatti tra il parlamento tedesco e gli oppositori del presidente russo, Vladimir Putin. Stando al rapporto, pare addirittura che l'uomo fosse coinvolto nelle relazioni con la regione separatista georgiana dell'Abkhazia per conto dell'ufficio presidenziale russo.