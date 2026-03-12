Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Detroit, lo schianto con l'auto, poi la sparatoria: assalto alla sinagoga

giovedì 12 marzo 2026
Detroit, lo schianto con l'auto, poi la sparatoria: assalto alla sinagoga

1' di lettura

A West Bloomfield Township, nel Michigan, la polizia è intervenuta dopo aver ricevuto segnalazioni di un uomo armato e di un’auto che si era schiantata contro il Temple Israel, una sinagoga che ospita una scuola ebraica con asilo nido, scuola materna e centro diurno. Secondo quanto riportato dalla Cnn, le immagini aeree mostravano del fumo levarsi dal tetto dell’edificio, segno dei danni provocati dall’attacco. L’uomo, dopo aver aperto il fuoco, è stato ferito dal personale di sicurezza del tempio, ma è riuscito inizialmente a fuggire. Poco dopo, però, è stato rintracciato e ucciso dalle forze dell’ordine. Non è ancora chiaro il movente dell’aggressione, né se l’assalitore avesse legami con la comunità locale o con eventuali gruppi estremisti.

A causa dell’emergenza, le autorità hanno ordinato alle scuole della vicina Bloomfield Hills di entrare in “modalità sicurezza”, una misura di precauzione volta a proteggere studenti e personale educativo. La situazione ha generato grande apprensione tra i residenti, data la vicinanza del complesso religioso a diverse strutture scolastiche frequentate da bambini.

West Bloomfield Township si trova circa 25 miglia (circa 40 chilometri) a nord-ovest di Detroit. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, particolarmente sensibile al tema della sicurezza nei luoghi di culto e nelle scuole. Le autorità continuano a indagare sull’accaduto, analizzando i filmati di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per chiarire la dinamica dei fatti e le motivazioni del gesto.

tag
detroit

Tensioni Gaza, polizia sgombera studenti pro-Palestina all'Università di Detroit

Si indaga per omicidio Bimba di 2 anni scomparsa da tre giorni, trovata morta a Detroit

Condominio in fiamme, le immagini del rogo devastante

ti potrebbero interessare

Iran, ll messaggio di Khamenei letto da una giornalista? "È in coma"

Iran, ll messaggio di Khamenei letto da una giornalista? "È in coma"

Khamenei, il primo discorso: "Vendicheremo il sangue dei martiri. Quando ho visto il corpo di mio padre..."

Khamenei, il primo discorso: "Vendicheremo il sangue dei martiri. Quando ho visto il corpo di mio padre..."

L’intelligenza artificiale cambia i conflitti

L’intelligenza artificiale cambia i conflitti

Fabio Dragoni
Trump, la guerra è quasi finita. E cerca una via d'uscita per il greggio

Trump, la guerra è quasi finita. E cerca una via d'uscita per il greggio

Costanza Cavalli