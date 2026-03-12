Detroit, lo schianto con l'auto, poi la sparatoria: assalto alla sinagoga

A West Bloomfield Township, nel Michigan, la polizia è intervenuta dopo aver ricevuto segnalazioni di un uomo armato e di un’auto che si era schiantata contro il Temple Israel, una sinagoga che ospita una scuola ebraica con asilo nido, scuola materna e centro diurno. Secondo quanto riportato dalla Cnn, le immagini aeree mostravano del fumo levarsi dal tetto dell’edificio, segno dei danni provocati dall’attacco. L’uomo, dopo aver aperto il fuoco, è stato ferito dal personale di sicurezza del tempio, ma è riuscito inizialmente a fuggire. Poco dopo, però, è stato rintracciato e ucciso dalle forze dell’ordine. Non è ancora chiaro il movente dell’aggressione, né se l’assalitore avesse legami con la comunità locale o con eventuali gruppi estremisti.

A causa dell’emergenza, le autorità hanno ordinato alle scuole della vicina Bloomfield Hills di entrare in “modalità sicurezza”, una misura di precauzione volta a proteggere studenti e personale educativo. La situazione ha generato grande apprensione tra i residenti, data la vicinanza del complesso religioso a diverse strutture scolastiche frequentate da bambini.

West Bloomfield Township si trova circa 25 miglia (circa 40 chilometri) a nord-ovest di Detroit. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, particolarmente sensibile al tema della sicurezza nei luoghi di culto e nelle scuole. Le autorità continuano a indagare sull’accaduto, analizzando i filmati di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per chiarire la dinamica dei fatti e le motivazioni del gesto.