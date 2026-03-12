M5s, il voto che imbarazza Giuseppe Conte al Parlamento europeo

Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si astiene al Parlamento europeo sulla condanna dell'operato della Russia con i mercenari africani. In aula, in particolare, è stato denunciato il traffico di esseri umani legato al reclutamento di cittadini non russi, in particolare provenienti da Paesi africani, con metodi ingannevoli per arruolarli nella guerra della Russia in Ucraina. In una risoluzione approvata con 479 voti a favore, 17 contrari e 43 astensioni, gli eurodeputati hanno invitato l'Ue e gli Stati membri a imporre sanzioni mirate contro individui ed entità responsabili del traffico di persone messo in atto da Mosca per sostenere la guerra.

Il testo fa riferimento ai metodi di reclutamento attraverso contenuti sui social media che promuovono offerte di lavoro o di studio, in particolare in diversi Paesi africani, a Cuba e nell'Asia meridionale e centrale. Secondo gli eurodeputati, il crescente ricorso a queste tattiche coincide con l'aumento dell'influenza russa in vari Stati africani. Il Parlamento europeo ha sottolineato che tali pratiche potrebbero costituire crimini di guerra e crimini contro l'umanità e ha chiesto alle piattaforme social di assumersi le proprie responsabilità e cooperare con le autorità per identificare e rimuovere i contenuti. Stando alla risoluzione, anche centinaia di donne sarebbero state ingannate e costrette a lavorare in fabbriche di assemblaggio di droni.