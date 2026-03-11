Russia senza internet, il Cremlino: "Scelta nostra". Ma è mistero

In Russia vengono segnalate continue interruzioni di internet, anche significative, e per il Cremlino rimarranno in vigore "finché necessario" per garantire la "sicurezza dei cittadini" di fronte alle minacce ucraine. Da diversi giorni, numerosi utenti a Mosca e nelle regioni limitrofe segnalano difficoltà di connessione a internet tramite operatori di telefonia mobile, poche settimane dopo l'adozione di misure per limitare l'accesso a due popolari app di messaggistica. "Il regime di Kiev sta utilizzando metodi sempre più sofisticati per i suoi attacchi e sono necessarie contromisure tecnologiche per garantire la sicurezza dei cittadini", ha dichiarato il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov nel suo briefing quotidiano. Ha confermato che le autorità russe hanno adottato "misure sistemiche" in merito alle connessioni internet e ha assicurato che tali misure vengono implementate "nel rigoroso rispetto" della legge.

Queste interruzioni stanno causando problemi, in particolare a Mosca, nell'ordinare taxi o cibo online. Interrogato su un possibile impatto negativo di queste misure sul commercio, Peskov ha dichiarato che alcuni dei siti web interessati potrebbero essere aggiunti in futuro alle "whitelist": siti web che continuano a funzionare anche durante i rallentamenti o le interruzioni implementate dalle autorità.