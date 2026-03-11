Libero logo
Russia senza internet, il Cremlino: "Scelta nostra". Ma è mistero

di
mercoledì 11 marzo 2026
Russia senza internet, il Cremlino: "Scelta nostra". Ma è mistero

In Russia vengono segnalate continue interruzioni di internet, anche significative, e per il Cremlino rimarranno in vigore "finché necessario" per garantire la "sicurezza dei cittadini" di fronte alle minacce ucraine. Da diversi giorni, numerosi utenti a Mosca e nelle regioni limitrofe segnalano difficoltà di connessione a internet tramite operatori di telefonia mobile, poche settimane dopo l'adozione di misure per limitare l'accesso a due popolari app di messaggistica. "Il regime di Kiev sta utilizzando metodi sempre più sofisticati per i suoi attacchi e sono necessarie contromisure tecnologiche per garantire la sicurezza dei cittadini", ha dichiarato il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov nel suo briefing quotidiano. Ha confermato che le autorità russe hanno adottato "misure sistemiche" in merito alle connessioni internet e ha assicurato che tali misure vengono implementate "nel rigoroso rispetto" della legge. 

Queste interruzioni stanno causando problemi, in particolare a Mosca, nell'ordinare taxi o cibo online. Interrogato su un possibile impatto negativo di queste misure sul commercio, Peskov ha dichiarato che alcuni dei siti web interessati potrebbero essere aggiunti in futuro alle "whitelist": siti web che continuano a funzionare anche durante i rallentamenti o le interruzioni implementate dalle autorità.

Vladimir Putin non riesce a parlare, il video pubblicato per errore (e poi rimosso) dal Cremlino: come sta davvero?

Torna a far discutere la salute di Vladimir Putin. In queste ore sta sollevando non pochi sospetti un filmato che vede p...

Mosca come "1984" di George Orwell, quindi. Anche perché le nuove disposizioni del Cremlino si sommano alle restrizioni già in vigore per Telegram e Whatsapp. Secondo gli attivisti per i diritti umani Putin vuole amplificare il controllo e la sorveglianza sull’uso di internet. E, in questo modo, i russi rischiano di perdere la possibilità di riuscire a comunicare con le persone all’estero.

Russia, effetto Putin sulle armi: Europa prima nell'import

Di malavoglia, a dispetto di ogni (sua) previsione e facendo strame di obiettivi e speranze di Schuman, De Gasperi e Ade...
