Israele sta bombardando Damasco: il raid a sorpresa dei caccia, la situazione precipita

L’Aeronautica militare israeliana ha colpito un sito della Jihad islamica palestinese a Damasco, la capitale della Siria. Lo riferisce l’emittente emiratina "Sky News Arabia". La notizia è stata riportata anche dai media israeliani.

Al momento non c’è un commento dell’esercito israeliano. Secondo l’agenzia di stampa siriana "Sana", gli aerei israeliani hanno preso di mira un edificio residenziale a Dummar, a nord-ovest di Damasco. Intanto nonostante l’annuncio di ieri di un accordo tra i rappresentanti della provincia siriana di Sweida e i funzionari della nuova amministrazione, sono emerse notizie contrastanti riguardo all’accordo. In particolare si parla sui media siriani del ritiro dello sceicco Hikmat al-Hijri, il leader spirituale della comunità drusa, la maggioranza nella provincia, dall’accordo.

L’intesa è stata scritta a mano e firmata per conto del governo di Damasco da Mustafa Bakour, il governatore facente funzione di Sweida. Una fonte locale di Sweida ritiene che il documento diffuso e pubblicato sui media non costituisca un accordo tra i notabili di Sweida, ma piuttosto delle richieste "ovvie". Ha aggiunto in alcune dichiarazioni rilasciate ad Al Arabiya che il documento non costituisce un «accordo definitivo» tra il governatorato e la nuova amministrazione siriana guidata dal presidente ad interim Ahmed al-Sharaa.