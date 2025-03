Russia, Maria Zakharova contro Mattarella: "Bugie", volgare attacco da Mosca contro il Colle

13 marzo 2025 a

Ancora un volgare attacco al Quirinale da parte di Mosca. Le dichiarazioni del presidente italiano Sergio Mattarella secondo cui la Russia starebbe minacciando l’Europa con armi nucleari sono "bugie e disinformazione". Lo ha affermato durante un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, come riporta l’agenzia Tass. "Potete benissimo chiedere al presidente della Repubblica italiana per quali motivi si è permesso di mentire in quel modo. Forse si degnerà di confermare in qualche modo le sue parole?", ha continuato la portavoce.

"Ma posso dirvelo subito: non potrà farlo. Non troverà una sola dichiarazione di alcun funzionario della Federazione Russa che possa essere interpretata in questo modo", ha aggiunto. "La leadership russa, il presidente del nostro Paese, i ministri autorizzati, i funzionari governativi si sono ripetutamente pronunciati su questo argomento e hanno fatto di tutto per smentire tali falsi", ha sottolineato Zakharova.

"Sono sorpresa che forse il presidente dell’Italia ci abbia confusi con qualche altro Paese, forse intendeva dire che è la Francia a minacciare l’Europa con le armi nucleari? Perchè è esattamente così che si potrebbero interpretare le dichiarazioni fatte dal presidente della Francia quando ha discusso l’argomento dell’apertura di un ombrello nucleare sull’Europa", ha concluso.