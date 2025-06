Iran, dal giallo Khamenei all'eliminazione dei Pasdaran: "Sterminateli tutti, ma..."

Con l'Iran si è aperto un nuovo fronte di guerra in Medio Oriente. Israele, dopo aver condotto le operazioni a Gaza - che ora dicono sia diventato un "fronte secondario" -, sta concentrando le sue attenzioni verso Teheran. Il motivo? Impedire che la Repubblica islamica riesca a costruirsi un suo arsenale atomico. Uno scenario terrificante, che ha indotto i vertici di Tel Aviv a richiedere il supporto anche dei membri del G7, ora riuniti in Canada. "Faccio appello ai leader del G7 che si riuniranno domani in Canada: dovrebbero essere tutti con noi, perché se volete smantellare le armi nucleari, è meglio lavorare insieme, con noi, e assicurarsi che l'Iran non raggiunga il suo massimo potenziale e che la nostra regione possa procedere verso la pace, il dialogo, la coesistenza e il riavvicinamento", ha dichiarato il presidente israeliano Isaac Herzog.

Il vero obiettivo di Tel Aviv, però, è un cambio di regime a Teheran. La strategia, quindi, passa per l'eliminazione sistematica di tutti i Pasdaran, come si è ben compreso in questa giornata di bombardamenti dove sono stati uccisi alcuni vertici. A confermarlo è lo stesso premier Benjamin Netanyahu in un'intervista a Fox News. "Abbiamo eliminato il capo dell'intelligence delle Guardie Rivoluzionarie e il suo vice a Teheran", ha detto il primo ministro israeliano. "Abbiamo deciso di agire perché dovevamo farlo. Abbiamo visto abbastanza uranio arricchito per nove bombe. Stiamo attaccando i loro siti nucleari. Abbiamo attaccato il loro comando superiore e posso confermare che pochi istanti fa abbiamo eliminato anche il capo della loro divisione di intelligence e il suo vice a Teheran", ha ancora detto Netanyahu. Poco prima, i media iraniani hanno riferito che Mohammad Kazemi, capo dell'organizzazione di Intelligence delle Guardie Rivoluzionarie, e il suo vice, Hassan Mohaqiq, erano rimasti sotto le macerie durante l'attacco israeliano alla sede dell'Organizzazione di Intelligence delle Guardie Rivoluzionarie, ma non c'erano informazioni precise sulle loro condizioni.