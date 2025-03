J.D. Vance attacca l'Europa: "Sovranità, il vostro è un suicidio della civilizzazione"

15 marzo 2025 a

Nel mirino di J.D. Vance c'è ancora una volta l'Europa. Il vicepresidente degli Stati Uniti spende parole pesantissime sul futuro del Vecchio Continente. Secondo il vice di Donald Trump, infatti, l’Europa si trova di fronte a sfide critiche che potrebbero compromettere il suo futuro, in particolare per quanto riguarda la gestione delle frontiere e la tutela della libertà d’espressione.

Vance parla in un'intervista a Fox News, dove afferma: "L'Europa è a rischio di un suicidio della civilizzazione per alcune criticità nella sua gestione dei confini e della libertà d'espressione", ha tuonato. E ancora: "Alcuni Paesi sono incapaci di controllare i propri confini, altri limitano la libertà di parola dei propri cittadini. Voglio che l'Europa prosperi, che sia un alleato importante, ma per questo deve rispettare la propria sovranità e gli Usa non possono farlo al suo posto", ha concluso Vance.

Le parole del vicepresidente arrivano proprio quando Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, incontrava il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, in occasione del G7 al cui centro ci sono le nuove dinamiche economiche globali, leggasi i dazi. "Abbiamo parlato della nuova situazione a livello commerciale. Ho detto che bisognerà evitare qualsiasi guerra commerciale perché non fanno bene a nessuno e siamo pronti a dialogare. Come italiani faremo la nostra parte anche in Europa perché la soluzione non può che essere quella del dialogo, non bisogna fare dichiarazioni roboanti e ci sono soluzioni che possono essere trovate", ha spiegato Tajani dopo aver incontrato Rubio.