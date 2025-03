Incontro Trump-Putin, l'assistente dello zar: "Ci stiamo preparando"

16 marzo 2025 a

a

a

​Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha smentito le voci riguardanti una telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo Peskov, le indiscrezioni non corrispondono al vero. ​Al centro, ovviamente, l'Ucraina e un possibile accordo di pace o per un cessate il fuoco.

Tuttavia, fonti vicine all'amministrazione statunitense hanno rivelato che Trump ha dichiarato di aver avuto "ottimi contatti" con Mosca riguardo a un possibile cessate il fuoco in Ucraina. Durante un discorso al Dipartimento di Giustizia, Trump ha affermato di aver ricevuto "buone notizie" su un potenziale accordo, sottolineando però che "c'è ancora molta strada da fare".

E ora, in questo contesto, ecco le parole di Yuri Ushakov, assistente di Putin, il quale pur spigeando che non ci sono ancora dettagli specifici su possibili contatti tra Trump e lo zar ha aggiunto che il colloquio "sarà organizzato quando ci sarà bisogno". E ancora: "Ci stiamo preparando per l'incontro, e sarà organizzato non appena ce ne sarà bisogno. Per ora, i contatti sono in corso ad altri livelli", ha detto in un'intervista al tv russa citata da Interfax. "Questo incontro e questa conversazione telefonica possono essere organizzati abbastanza rapidamente, ma per ora non posso dire nulla di specifico", ha concluso Ushakov.

Nonostante le smentite ufficiali, insomma, le recenti dichiarazioni di Trump e le analisi degli esperti suggeriscono che siano in corso contatti indiretti tra le due amministrazioni per discutere possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Qualcosa si muove. Ed è sotto gli occhi di tutti.