Kursk, testimoni ucraini alla Bbc: "Ritiro catastrofico, un film dell'orrore". Soldati falcidiati dai droni

I soldati ucraini impegnati nella lotta nella regione russa di Kursk hanno descritto scene "da film dell’orrore" durante la loro ritirata dalle linee del fronte. L’emittente britannica Bbc ha ricevuto resoconti dettagliati dalle truppe ucraine, che raccontano di un ritiro "catastrofico" di fronte a un fuoco pesante dell’esercito russo, con continui attacchi da parte di sciami di droni. Le restrizioni ucraine sulle informazioni dal fronte hanno reso difficile ai media avere un quadro completo della situazione, ma la Bbc è riuscita a raccogliere alcune testimonianze.

Un soldato ha raccontato di "panico e crollo del fronte": "Colonne di truppe e equipaggiamento stanno cercando di andarsene. Alcune di loro vengono bruciate dai droni russi sulla strada. È impossibile andarsene durante il giorno". "Il nemico è riuscito a distruggere decine di unità di equipaggiamento", ha raccontato un altro soldato, sottolineando che i relitti hanno "creato congestione sulle rotte di rifornimento".

Intanto le autorità di Ucraina e Corea del Sud hanno discusso, per la prima volta in via ufficiale, della possibile consegna dei prigionieri di guerra nordcoreani, considerati da Seul anche cittadini sudcoreani e, di conseguenza, destinatari di protezione e supporto legale nel caso in cui decidessero di tornare nel Paese asiatico. Il ministro degli Esteri sudcoreano, Cho Tae Yul, ha affrontato la questione in una conversazione telefonica con il suo omologo ucraino, Andrij Sybiha, durante la quale ha ribadito il sostegno di Seul alla popolazione ucraina.