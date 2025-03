Trump-Putin, Peskov: "L'accordo ucraino il tema principale della telefonata di domani"

17 marzo 2025 a

a

a

"L'accordo ucraino, ovviamente, sarà il tema principale" del colloquio che domani avranno il leader del Cremlino Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sul canale Telegram del giornalista Pavel Zarubin citando ''i contatti che ci sono stati'' tra Putin e l'inviato speciale di Trump Steve ''Witkoff e le trattative che ci sono state a Istanbul''. Peskov ha poi anche fatto riferimento alle ''trattative tra il Dipartimento di Stato Usa e il ministero degli Esteri russo'', come riportato dalla Ria Novosti e dalla Tass. L'ultima conversazione telefonica tra Putin e Trump ha avuto luogo il 12 febbraio ed è durata un'ora e mezza.

Dmitry Peskov, ha poi detto che non ci sono ancora ipotesi su quando il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump potrebbero incontrarsi di persona. "È ancora impossibile parlare dei tempi, perché non ci sono indizi. Se i presidenti decideranno - ha affermato in un'intervista televisiva ripresa dalla Tass - allora ovviamente l'incontro verrà preparato entro i tempi che i capi di Stato stessi stabiliranno. Ma per ora - ha aggiunto - aspettiamo la conversazione telefonica".

"Scandaloso, cosa da pazzi". Julio Velasco con la Russia, le sue parole fanno il giro del mondo

Intanto, l'amministrazione Trump ha deciso di ritirarsi dall'organismo internazionale istituito nel 2023 dall'Unione europea per indagare sui leader responsabili dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, tra cui il presidente russo Vladimir Putin: lo ha scritto il New York Times (Nyt), che cita persone a conoscenza della situazione. La decisione è l'ultima indicazione dell'allontanamento dell'amministrazione Trump dall'impegno del presidente Biden di ritenere Putin personalmente responsabile dei crimini commessi contro gli ucraini, commenta il giornale.