Trump-Putin, la profezia di Dario Fabbri dopo la telefonata: "A cosa verrà costretta l'Ucraina"

"Siamo a una fase interlocutoria. Di fatto non è stato deciso nulla di concreto, ma il confronto diretto tra i due leader offre spunti molto interessanti. La situazione è estremamente complessa e non si può risolvere solo attraverso una telefonata, pur molto attesa". Dario Fabbri, analista geopolitico e direttore del mensile Domino, è cauto rispetto alla telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. Secondo l'esperto, l'obiettivo principale del tycoon è duplice: "Primo, stabilire un rapporto diretto con la Russia separandola dall’abbraccio con la Cina, in accordo con gli apparati americani. Secondo, arrivare in fretta a un accordo con l’Ucraina per lo sfruttamento delle terre rare, di cui si parla da settimane".

In un'intervista rilasciata al Giorno, Fabbri ha spiegato che l'Ucraina dovrà effettuare una scelta molto dolorosa per il suo popolo. Ovvero? Cedere parte del proprio territorio. "L’Ucraina sarà costretta fare molti passi indietro - ha detto -. E certamente la Russia manterrà una grossa parte delle aree attualmente occupate con la forza. Ma tutto ciò dovrà far parte di una trattativa non ancora iniziata e quindi oggettivamente in alto mare". Ma, sul ruolo dell'Europa nel post guerra in Ucraina, "non ci sono ancora certezze".

Dopo la fine del conflitto tra Ucraina e Russia, potremmo assistere "a una triangolazione tattica tra le superpotenze diversa rispetto allo schema a cui siamo stati abituati dopo la fine della seconda guerra mondiale. Gli Stati Uniti si avvicinano alla Russia in funzione anti-cinese. A Trump interessa soprattutto questo".