Trump presenta l'F-47, "il jet più letale mai costruito"

Donald Trump fa sul serio. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato nello Studio Ovale, assieme al segretario alla Difesa Pete Hegseth, il lancio di un nuovo jet militare. "L'F-47 sarà il più potente della storia", ha detto il presidente annunciando l'aereo il cui nome è chiaramente un omaggio alla sua seconda presidenza. E ancora: "Non ci sarà niente di paragonabile al mondo, nessuno non c’è mai stato niente di simile in termine di velocità, manovrabilità, dotazioni. Il contratto sarà assegnato alla Boeing, c’è stata un’enorme competizione. L’F-47 sarà l’aereo più moderno e più letale mai costruito. Una versione sperimentale ha volato per quasi 5 anni, siamo fiduciosi: sarà nettamente più potente di ogni altro aereo di altri paesi. Sarà dotato di tecnologia Stealth, sarà virtualmente invisibile. Speriamo di non doverlo usare, ma dobbiamo averlo. Se dovessimo usarlo, i nostri nemici non saprebbero nemmeno da cosa sono stati colpiti".

Anche Hegseth ha parlato di "grande giorno per il nostro Paese e per il mondo. Sarà - ha aggiunto - il dominio dell'aria nella futura generazione e questo grazie alla leadership del presidente". Così facendo il tycoon ha assegnato a Boeing il maxi contratto per il Next Generation Air Dominance (NGAD), il nuovo caccia della U.S. Air Force che sostituirà l'F-22 Raptor.

La notizia è stata diffusa da Bloomberg, citando due fonti anonime. Il velivolo sarà progettato per volare accanto ai droni e avrà sensori di ultima generazione e motori innovativi. Il contratto di sviluppo vale oltre 20 miliardi di dollari e garantirà lavoro alla linea produttiva di Boeing a St. Louis, Missouri, per decenni.