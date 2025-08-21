Ucraina, Trump: "Tra due settimane sapremo se avremo la pace"

"Sapremo tra circa 2 settimane" se riusciremo ad avere la pace in Ucraina, "dopodiché dovremo forse adottare una strategia diversa": lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista con il conduttore radiofonico Todd Starnes.

Poi sulla piattaforma Truth Social, commentando la guerra tra Ucraina e Russia, ha aggiunto: "È molto difficile, se non impossibile, vincere una guerra senza attaccare il paese invasore". E ancora: "È come una grande squadra sportiva che ha una difesa fantastica, ma non le è permesso giocare in attacco. Non c'è possibilità di vincere! È così con l'Ucraina e la Russia". Il capo della Casa Bianca, inoltre, ha attaccato l'ex presidente Joe Biden definendolo "corrotto e incompetente" perché "non ha permesso all'Ucraina di REAGIRE, ma solo di DIFENDERSI". Trump, dunque, ha ribadito che sotto la sua presidenza ci sarebbero state "ZERO POSSIBILITÀ" per una guerra di questo tipo e ha concluso il post con un sibillino "Ci aspettano tempi interessanti!!!".