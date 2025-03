J.D. Vance, con chi si presenta in Groenlandia: "Non sono invitati", tensione alle stelle

"Altamente aggressiva": così il primo ministro della Groenlandia Mute B. Egede ha definito la futura visita della delegazione americana sull'isola. Ne faranno parte alti funzionari dell'amministrazione Trump e dovrebbe avvenire in settimana. Intanto, l'ufficio del vicepresidente Usa, J.D. Vance, ha annunciato che sarà presente anche la Second Lady Usha Vance insieme a suo figlio maggiore. Lo riporta il New York Times, secondo cui tra i rappresentanti americani ci sarà anche il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz.

Riferendosi a questa visita, Egede ha affermato che lo sforzo dei groenlandesi di essere diplomatici "rimbalza su Donald Trump e la sua amministrazione nella loro missione di possedere e controllare la Groenlandia". Il riferimento è all'intenzione del presidente americano di annettere l'isola agli Usa, come lo stesso tycoon ha ripetuto diverse volte. A turbare il primo ministro groenlandese soprattutto il coinvolgimento di Waltz: "Cosa fa il consigliere per la sicurezza nazionale in Groenlandia? - ha chiesto -. L'unico scopo è dimostrare potere su di noi". E ancora: "La sua semplice presenza in Groenlandia alimenterà senza dubbio la fiducia americana nella missione di Trump e la pressione aumenterà".