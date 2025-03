Marine Le Pen condannata: adesso è ineleggibile

Il tribunale di Parigi ha dichiarato Marine Le Pen e altri 8 eurodeputati colpevoli di appropriazione indebita di fondi pubblici. La condanna - spiegano i media francesi - comporta automaticamente una pena di ineleggibilità per la leader del Rassemblement national. Il tribunale non ha ancora reso noto se l'ineleggibilità sarà con “esecuzione provvisoria” e quindi immediata. Le Pen e altri funzionari del partito erano accusati di aver utilizzato denaro destinato agli assistenti parlamentari dell'Unione Europea per pagare invece il personale che lavorava per il partito.

Anche i dodici assistenti processati insieme a loro sono stati giudicati colpevoli di ricettazione. Il tribunale di Parigi ha stimato che il danno complessivo sia stato di 2,9 milioni di euro, in quanto il Parlamento europeo "si è fatto carico di persone che in realtà lavoravano per il partito di estrema destra" francese. E a scatenare la preoccupazione nel campo conservatore francese è soprattutto l'ineleggibilità della Le Pen. "È un modo molto particolare di prepararsi alle elezioni presidenziali", ha affermato qualche giorno fa un suo stretto collaboratore, parlando di una "spada di Damocle". "Lunedì il mondo potrebbe crollare". "I nostri elettori seguiranno con attenzione questa vicenda, in ogni caso, ma non ci indebolirà e lotteremo per vincere le elezioni", ha dichiarato il vicepresidente del RN Louis Aliot, che rischia anche lui una condanna nello stesso processo. Il nome per le presidenziali del 2027 potrebbe essere quello di Bardella.