Stazione di polizia nella casa di Adolf Hitler (a 20 milioni €): clamoroso in Austria

La casa natale di Adolf Hitler, a Braunau am Inn, in Austria, è stata trasformata in una stazione di polizia. La nuova struttura è stata inaugurata oggi, mercoledì 22 luglio, al termine di un'ampia ristrutturazione costata circa 20 milioni di euro, con cui il governo di Vienna punta a eliminare il valore simbolico dell'edificio come luogo di pellegrinaggio per estremisti di destra e neonazisti.

L'immobile, situato vicino al confine con la Germania, è stato profondamente modificato su indicazione di una commissione di esperti, che aveva escluso la demolizione e raccomandato invece di alterarne radicalmente l'aspetto architettonico per renderlo irriconoscibile rispetto all'epoca in cui vi nacque Hitler. Anche i materiali di risulta dei lavori sono stati triturati e smaltiti in un luogo non reso noto, per evitare che potessero finire nelle mani di collezionisti di cimeli nazisti. L'edificio è di proprietà dello Stato austriaco dal 2017. "È un giorno molto significativo per Braunau", ha dichiarato il sindaco Johannes Waidbacher, riconoscendo che negli anni vi sono state opinioni divergenti sul futuro utilizzo dell'immobile.