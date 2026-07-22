2 stelle Michelin, usa formiche per decorare i piatti: lo chef rischia il carcere

Usava le formiche come guarnizioni dei suoi piatti: ora lo chef nonché proprietario di un ristorante con due stelle Michelin rischia il carcere. La storia arriva da Seul, Corea del Sud. In quattro anni l'uomo avrebbe fatto importare circa 49mila formiche da Stati Uniti e Thailandia per poi usarle nella preparazione di diversi piatti. Questa l'accusa al centro del processo nei suoi confronti. Per lui è stata chiesta una condanna a un anno di reclusione e una sanzione pecuniaria per l’attività pari a 20 milioni di won coreani (circa 13.500 dollari).

Il risvolto legale della vicenda si deve al fatto che in Corea del Sud le formiche non sono tra gli insetti giudicati commestibili per legge. Al contrario, sarebbero considerate addirittura pericolose perché, come emerso dai test di laboratorio, contengono livelli di metalli pesanti fino a cinque volte più alti rispetto ai limiti consentiti. Come riportato dalla Bbc, le indagini sarebbero partite dopo i controlli del Ministero per la Sicurezza Alimentare e Farmaceutica. Gli ispettori, in particolare, si sarebbero mossi dopo aver letto delle recensioni sospette di alcuni clienti sul web. Ambigue soprattutto le foto allegate. Foto di varie portate, tra cui sorbetti e dessert, guarnite con insetti essiccati. Di lì l'avvio delle verifiche della procura, che si sono concluse con l'incredibile scoperta.

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I test di laboratorio condotti dalle autorità sanitarie, poi, hanno rilevato che gli esemplari analizzati contenevano livelli di metalli pesanti fino a 55 volte superiori rispetto ai limiti consentiti. Lo ha riportato il quotidiano locale The Chosun Daily. Nel Paese sono considerate commestibili solo 10 specie di insetti, tra cui cavallette, locuste, grilli domestici nonché alcune tipologie selezionate di larve e bachi da seta. La sentenza finale nei confronti del ristoratore è attesa per il 2 settembre.

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