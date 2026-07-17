Francia, Hollande sfida Marine Le Pen e si ricandida

Marine Le Pen? «L’ultima speranza della Francia». A pronunciare queste parole è Elon Musk, patron di Space X e Tesla. È sul social network di cui è diventato proprietario nel 2022, X, che il miliardario americano ha pubblicato il suo endorsement a favore della madrina del sovranismo francese, commentando un messaggio in cui si afferma che «le intenzioni di voto per Marine Le Pen sono ESPLOSE». L’attuale capogruppo dei deputati del Rassemblement national viaggia infatti attorno al 36% delle preferenze in vista del primo turno delle presidenziali del 2027.

IL BRACCIALETTO ELETTRONICO

Nell’aprile del 2025, Musk aveva già espresso il proprio sostegno a Le Pen quando quest’ultima era stata condannata in primo grado a cinque anni di ineleggibilità per appropriazione indebita di fondi pubblici nel caso degli assistenti parlamentari europei dell’ex Front national. «Spero e incoraggio Le Pen a superare questa persecuzione e a candidarsi alle prossime elezioni presidenziali», aveva scritto allora Musk su X. Lo scorso 7 luglio, la Corte d’appello ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici: tre anni di carcere, di cui uno effettivo da scontare col braccialetto elettronico.