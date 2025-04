Marine Le Pen? Anche per i suoi avversari contro di lei si è mosso l'intero establishment

Un attacco alla democrazia o la “solita destra” che non rispetta le sentenze della magistratura? Il caso Le Pen ha diviso, come spesso capita, l’opinione pubblica italiana. Ma anche tra i politici e i commentatori ideologicamente più lontani dalla leader del Rassemblement national ci sono pareri largamente discordanti. Flavia Perina, sulla Stampa, sceglie (era prevedibile) la strada dei “sovranisti cattivi”. Titolo del suo pezzo di ieri: «Da Donald a Marine: il club anti-magistrati». In questo club, esclusivo, la Perina inserisce anche Salvini, Orban e pure Netanyahu. Sono loro «i sostenitori della prevalenza assoluta degli “eletti dal popolo” sulla legge». Sono loro a criticare sempre le toghe, non solo in caso di condanna: «Pure le assoluzioni diventano elemento di polemica perché, come si è detto di Matteo Salvini al termine del processo Open Arms, se uno è assolto vuol dire che si è esagerato a indagarlo e a rinviarlo a giudizio» (Bè, in effetti è un ragionamento che fila, no?).

Francesco Merlo, su Repubblica, la prende invece con filosofia: «Abituati a fare come la Francia, ci sorprende che la Francia faccia come l’Italia. Vedremo quali soluzioni inventeranno i francesi. L’Italia, nell’interminabile scontro tra giustizia e politica, si è solo eccitata e imbruttita». Mentre Luciano Violante, ex magistrato ed ex presidente della Camera saldamente e orgogliosamente di sinistra, riconosce che, in fondo, Marine non ha poi tutti i torti. «Nella sentenza», ha detto nel corso della presentazione a Montecitorio del libro di Elio Vito, se «è assolutamente convincente la motivazione relativa alla condanna, un po’ meno convincente è quella della misura interdittiva temporanea. Francamente non si capisce perché». Poi: «C’è un punto di equilibrio tra potere giudiziario e potere politico su cui occorre riflettere. Se tu hai un potere discrezionale di interdire alcune funzioni a un politico e non è obbligatorio, credo che un supplemento di riflessione occorrerebbe. Il punto è sempre come gestire l’equilibrio».