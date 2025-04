Francesca Albanese resta all'Onu: l'odio anti-Israele paga

Per assicurarsi la riconferma fino al 2028 come relatrice speciale Onu per i diritti umani nei Territori occupati dal 1967, Francesca Albanese non aveva scelta: doveva schierarsi. In guerra, l’equidistanza non esiste. O, meglio, chi sta in mezzo ai campi di battaglia è destinato a buscarle da entrambi i contendenti.

Siccome al Palazzo di Vetro la bilancia pende da una parte sola, non quella dei palestinesi quanto piuttosto quella dei musulmani antisemiti che li hanno condotti sulla via del jihad, sarebbe stato controproducente mettersi su una strada laterale e neutrale per riottenere l’incarico conquistato nel 2022. Guai se la discussa accademica italiana avesse espresso solidarietà ai contestatori che da settimane scendono in piazza, a rischio della vita, per chiedere a Hamas di uscire da Gaza per favorire la pace. Da lei, che nel corso degli anni ha ripetutamente esortato i palestinesi alla “resistenza” armata, non se lo attendeva nessuno, peraltro.