Dazi, mossa estrema della Cina: "Quelli contro gli Usa salgono al 125%"

La Cina non arretra, anzi: rialza i suoi contro-dazi sulle importazioni dei beni Usa dall'84% al 125%, come riferito dal ministero delle Finanze, che precisa che le nuove misure entreranno in vigore il 12 aprile. Da Pechino, però, fanno sapere anche che non risponderanno più a ulteriori inasprimenti decisi dal presidente americano Donald Trump: "Considerato che, al livello tariffario attuale, le merci statunitensi destinate alla Cina non hanno alcuna possibilità di essere accettate sul mercato, se in futuro gli Stati Uniti dovessero continuare a imporre ulteriori tariffe sulle merci cinesi dirette verso l'America, la Cina non ne prenderà atto".

Nel frattempo, Pechino ha deciso anche di presentare una nuova causa presso l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) proprio in relazione all'ulteriore aumento dei dazi statunitensi. Lo ha comunicato il ministero del Commercio cinese. "Per quanto riguarda il prossimo aumento dei dazi statunitensi sui prodotti cinesi, la Cina ha avviato una causa presso il meccanismo di risoluzione delle controversie del Wto", si legge in una nota del ministero. Che poi ha sottolineato l'intenzione della Cina di difendersi con fermezza nel rispetto dei suoi diritti e interessi in conformità alle regole del Wto e di sostenere con decisione il sistema commerciale multilaterale e l'ordine economico e commerciale internazionale.