Usa e Cina, superpotenze condannate a trattare. Alternative? L'Apocalisse

Nell’aprile 2025 Donald Trump impose dazi al 145% sulle importazioni cinesi. La Cina rispose bloccando le esportazioni di terre rare. Le borse traballarono, le catene di fornitura si incepparono e l’amministrazione statunitense cambiò direzione. La crisi insegna ciò che nessun documento diplomatico ammette: Washington e Pechino possono farsi del male, ma non possono separarsi senza un costo superiore a qualsiasi guadagno tattico. Per questo Trump e Xi Jinping si vedranno domani a Pechino, il 137esimo incontro tra i leader di Usa e Cina da quando Nixon strinse la mano a Mao nel 1972. L’anno scorso Pechino ha accumulato 1,2 trilioni di dollari di surplus commerciale, il più alto della storia; Washington ha stanziato 1,5 trilioni per la difesa nel 2027, il budget più elevato dalla Seconda guerra mondiale. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che un «disaccoppiamento generalizzato» sarebbe «impossibile»: i tentativi degli ultimi anni non hanno diviso i Paesi, li hanno costretti a fare affari attraverso intermediari come Vietnam e Messico, moltiplicando i costi senza eliminare la dipendenza. Il commercio si è mimetizzato, non dissolto. La Cina, inoltre, detiene ancora centinaia di miliardi di Treasury americani e il renminbi non è pronto a sostituire il dollaro: il vincolo finanziario è ben più difficile da spezzare rispetto a dazi e terre rare.



A confrontare le carte programmatiche delle superpotenze emerge qualcosa di più interessante della constatazione che entrambi vogliono evitare la guerra: emerge che la evitano per le stesse ragioni. La Strategia di Difesa Nazionale americana del gennaio 2026 abbandona il liberalismo internazionale: la formula verso la Cina è «forza, non confronto», gli obiettivi sono «pace dignitosa» e stabilità commerciale. Il Libro Bianco cinese del maggio 2025 arriva alla stessa conclusione: per Xi non esiste modernizzazione senza stabilità esterna. Il paradosso è più profondo di quanto sembri: un conflitto su Taiwan non fermerebbe il progetto di Xi, lo cancellerebbe. Ne emerge un contenimento reciproco gestito: nessuno può permettersi la guerra senza distruggere ciò che sta costruendo in casa. La risposta americana è quella che Elbridge Colby, consigliere del Pentagono fin dalla prima amministrazione Trump, chiama strategia dell’impedimento: uno schieramento preventivo lungo la Prima catena di isole – dal Giappone alle Filippine passando per Taiwan – che renderebbe un’invasione cinese così costosa da essere abbandonata prima di cominciare. La due giorni del 14-15 maggio è il primo di quattro incontri previsti durante l’anno: seguiranno l’Apec (lla Cooperazione economica Asia-Pacifico) a Shenzhen, il G20 a Miami e una visita di stato di Xi a Washington. Stavolta l’urgenza è l’Iran: Bessent ha chiesto pubblicamente che la Cina usi la propria influenza su Teheran per riaprire lo Stretto di Hormuz; Xi ha bisogno delle stesse rotte per la sua industria. È interesse materiale condiviso e Pechino lo ha dimostrato ricevendo il ministro degli Esteri iraniano nei giorni scorsi.

L'Occidente resti unito se vuole battere Putin Mai il quadro geopolitico è stato così ingarbugliato. Noi siamo fra quelli che non danno torto a priori ag...