Bombe sull'ospedale Battista a Gaza

Le forze israeliane hanno bombardato nella notte l'ospedale Al Ali, detto anche l'Ospedale Battista, nel nord di Gaza City, mentre i medici si affrettavano a evacuare malati e feriti secondo gli ordini impartiti nella serata di ieri. Lo riporta al Jazeera. L'esercito israeliano aveva emesso ieri sera nuovi ordini di sfollamento per i residenti del campo profughi di Nuseirat, nel centro della città, e di Khan Younis, nel sud, dopo aver intercettato tre razzi provenienti dalla Striscia.

L'ospedale ha subito 'gravi danni', secondo al Jazeera, anche al pronto soccorso.Alcuni video diffusi sui social mostrano violente esplosioni e la scena che ne è seguita: tende bruciate, macerie e barelle abbandonate. Solo un paio di settimane fa - ricorda al Jazeera - l'esercito israeliano ha preso di mira l'ospedale di Khan Younis. In precedenza, aveva distrutto il complesso medico di Al Shifa. Aveva anche messo fuori servizio l'ospedale Kamal Adwan. E aveva anche attaccato più volte l'ospedale indonesiano nel nord. "Stiamo assistendo all'attacco delle forze israeliane a un settore medico che fatica a continuare a fornire il livello minimo di servizi a causa del blocco totale degli aiuti umanitari imposto da Israele dal 2 marzo e dei devastanti attacchi del 18 marzo", hanno denunciato i sanitari all'emittente del Qatar. Israele ha però fatto presente in diverse occasioni che i terroristi di Hamas usano le strutture ospedaliere come base per i loro attacchi.

A video shows the evacuation of the wounded from the Baptist Hospital in northern Gaza just moments before it was bombed. pic.twitter.com/qW7XGVFJJe