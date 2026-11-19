Grande attesa per il trilaterale Usa-Russia-Cina in programma oggi, giovedì 19 novembre, a Shenzhen, a margine del vertice Apec (Cooperazione Economica Asia-Pacifico). L’ipotesi è che si discuta di controllo degli armamenti nucleari, delle guerre in Ucraina e Iran e delle relazioni tra le grandi potenze. I tre, però, non la pensano allo stesso modo su diversi temi, a partire dall’Ucraina: se Putin e Trump vogliono provare ad affrontare la questione senza gli europei, Xi invece preferirebbe non scatenare reazioni da parte dell’Ue. Prima del summit, ci sono stati diversi incontri bilaterali.

IL TAM TAM: “PUTIN UMILIATO”

Sui social intanto dilagano i video sul vertice a tre, con commentatori scatenati nel sottolineare la “freddezza” di Xi nei confronti di Putin (“Vuole dimostrare che la Russia ha più bisogno della Cina di quanto la Cina abbia bisogno della Russia”, è il messaggio che filtra) e addirittura alcuni momenti di “umiliazione nel protocollo”.

Putin a Pechino sta ricevendo una serie di brutte umiliazioni di protocollo.



Non è stato permesso di posare accanto a Xi e Trump nella foto di gruppo. E dopo la foto Xi si gira verso Trump e gli dà le spalle



In precedenza, Xi non era andato a incontrarlo all'aeroporto pic.twitter.com/Q5cfkRPaU9 — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) November 18, 2026

In particolare, è virale il video della foto ufficiale con Trump e Xi l’uno a fianco dell’altro e il presidente cinese che non dà la mano a quello russo: Vladimir, allontanato e messo in disparte dai due colleghi, non sembra prenderla benissimo.

LOL



Putin got put in his place again. Judging by his face, he’s not too happy about it.



Xi Jinping didn’t offer Putin a handshake and gestured to show him his place. https://t.co/EJiZzPBQMB pic.twitter.com/jVbpXpRMYi — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 18, 2026

IL BILATERALE CINA-RUSSIA

Innanzitutto si sono visti il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin, che hanno parlato di “un ulteriore rafforzamento della cooperazione economica” e sottolineato che le relazioni tra i loro due Paese hanno dato “stabilità” a livello globale.

IL COLLOQUIO USA-RUSSIA

Tra il presidente americano Donald Trump e lo zar, invece, non c’è stato un vero e proprio bilaterale, ma il cosiddetto “pull aside”, un colloquio informale durato circa 40 minuti. Un incontro in cui si è parlato soprattutto della guerra in Ucraina. Il Cremlino ha fatto sapere che Putin ha lasciato l’incontro di “ottimo umore” e Trump ha rimarcato che lui e il presidente russo hanno “un ottimo rapporto da anni”. Tuttavia, nulla è stato annunciato in merito a un possibile negoziato.

L’INCONTRO USA-CINA

A incontrarsi anche Trump e Xi Jinping, che hanno parlato per più di un’ora. Sul tavolo la situazione in Medio Oriente e le ripercussioni della guerra in Iran sui mercati energetici. Il tycoon ha definito Xi “un amico”, ha dichiarato che Cina e Usa vogliono “contribuire” alla fine del conflitto in Ucraina e ha descritto positivamente il loro rapporto commerciale. Il leader cinese, da parte sua, ha elogiato il percorso intrapreso all’insegna di “rispetto, equità e reciprocità”.