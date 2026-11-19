Arrestata in Argentina Betina Kopcke, moglie dell’ex Br latitante Leonardo Bertulazzi. Lo ha annunciato il ministro per la Sicurezza Alejandra Monteoliva su X.

La donna è stata fermata nel quartiere di San Telmo ed è accusata di aver organizzato la fuga del marito. “La Polizia federale ha arrestato a San Telmo Betina Erika Kopcke, moglie dell’italiano Leonardo Bertulazzi, evaso mentre si trovava agli arresti domiciliari”, ha scritto Monteoliva in un post, “L’arresto è stato richiesto dalla procuratrice Alejandra Mangano e disposto dalla giudice federale Maria Servini. Kopcke rimane in stato di detenzione e in isolamento. Nel telefono cellulare lasciato da Bertulazzi sono stati trovati elementi che indicherebbero una collaborazione di Kopcke alla fuga, tra cui fotografie che la ritraggono davanti al cancello attraverso il quale Bertulazzi è fuggito e immagini delle corde che avrebbe utilizzato per evadere”.

“A tutti coloro che hanno aiutato Bertulazzi a fuggire sia ben chiaro: indagheremo fino all’ultimo dettaglio. Non importa chi siano né quale ruolo abbiano avuto. Se hanno partecipato alla fuga, ne risponderanno davanti alla giustizia”, ha concluso Monteoliva.

L’arresto di Kopcke è lo sviluppo più significativo nelle indagini da quando Bertulazzi è fuggito dal suo appartamento al quinto piano di un edificio di calle Defensa. L’ex Br è passato attraverso uno spazio interno non edificato e, con l’aiuto di un’imbracatura, ha superato un muro che dà su calle Bolivar, parallela a calle Defensa. Da allora sono emersi soltanto alcuni indizi: l’acquisto da parte di Bertulazzi di un cappello da pescatore in un negozio di Martinez, nella zona settentrionale dell’area metropolitana di Buenos Aires, documentato dalle telecamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale, e l’arresto di un uomo uruguaiano e della moglie salvadoregna a Gualeguaychù, nella provincia di Entre Rios, accusati di aver collaborato alla fuga.

Kopcke, che ha nazionalità tedesca, è arrivata in Argentina insieme a Bertulazzi all’inizio degli anni Duemila, in sella a una motocicletta attraverso il valico di Bariloche, al confine con il Cile, proveniente da El Salvador. Proprio seguendo le tracce della moto si arrivò all’arresto di Bertulazzi nel novembre 2002, in un’officina del quartiere di Constitucion. Sull’ex Br pendono due mandati di cattura internazionali: uno emesso dal tribunale di Roma nel 1997 e uno da quello di Genova nel 2000. Fu trovato in possesso di un passaporto falso con la fotografia del fratello Alberto e di volantini di organizzazioni dei piqueteros, movimento nato a metà degli anni ’90 che protesta bloccando strade e vie di comunicazione per chiedere lavoro, sussidi e tutele sociali. Betina Kopcke avrebbe donato il mese scorso circa 4.500 dollari al movimento Teresa Rodriguez, un’organizzazione sociale e politica argentina nata nell’ambito del movimento piquetero.