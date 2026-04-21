Federica Brignone, "l'intervista a Belve non va in onda": perché? Girano voci impazzite

L'intervista a Belve di Federica Brignone potrebbe non andare in onda. Una decisione - riferiscono i bene informati - decisa da entrambe le parti. Il risultato non avrebbe soddisfatto né la campionessa olimpica, né la conduttrice di Rai 2. Stando a Fanpage, che per primo rilancia l'indiscrezione, la messa in onda non avverrà ufficialmente per "motivi editoriali". Ma, raccontano i presenti, il motivo sarebbe la noia. L'intervista sarebbe stata "particolarmente noiosa" e priva di quei lampi che devono caratterizzare le interviste di Belve, da qui la scelta di evitare la messa in onda di comune accordo.

Un caso simile a quello che era successo lo scorso anno con Anna Pettinelli, anche se in quel caso la scelta di non mandare in onda l'intervista alla speaker radiofonica e insegnante di Amici era dipesa da ragioni di tempo effettivo a disposizione, come aveva chiarito Fagnani successivamente: "Dovevo necessariamente sacrificare un’intervista e con grande dispiacere perché invece era molto garbata, carina, come è Anna, insomma, mannaggia".

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Al momento però l'unica certezza è il ritorno di Elettra Lamborghini. La cantante sarà ospite della trasmissione nella puntata di martedì 21 aprile. Un'ospitata arrivata dopo quanto accaduto nel 2023, quando - dopo aver rilasciato l'intervista a Fagnani - Lamborghini si rifiutò di firmare la liberatoria per la messa in onda.

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