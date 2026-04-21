Iran, non esiste il diritto ad arricchire l'uranio

Sceso dall’Air Force Two dopo il primo giro di colloqui in Pakistan, dieci giorni fa, JD Vance ha spiegato la questione nucleare iraniana come se fosse atterrato in un tinello dell’Ohio. Ha detto che sua moglie, Usha Vance, avrebbe, l’ipotetico quanto improbabile, diritto di lanciarsi da un aereo con il paracadute. Ma non lo fa perché lui non vuole, lei non vuole farlo preoccupare e hanno raggiunto un accordo. L’analogia familiare prestata alla geopolitica è stata irrisa dalla stampa anglosassone, ma soprattutto è sbagliata. Teheran rivendica da decenni il suo “diritto inalienabile” ad arricchire l’uranio: lo ripete nelle sedi internazionali, nei comunicati ufficiali, ad ogni tornata di trattative con Washington. Ma questo diritto non esiste. Esiste invece un’espressione giuridica, la “falsa apparenza di diritto”, che descrive con precisione la posizione iraniana: una menzogna che, a furia di ripeterla e di applicarla, diventa verità.

Il fondamento dell'intera pretesa è l’articolo IV del Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp), firmato dall’Iran nel 1970 sotto lo Scià Pahlavi. Il testo stabilisce che ogni Stato firmatario ha il diritto «inalienabile» di sviluppare «la ricerca, la produzione e l’uso dell’energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazioni». Tuttavia, il testo non menziona mai l’arricchimento dell’uranio né le centrifughe. Non è un dettaglio: l’arricchimento è solo uno dei modi (e il più pericoloso) per produrre energia nucleare. Inoltre, uno Stato può esercitare il suo diritto all’energia nucleare civile importando combustibile già processato, come fanno decine di Paesi che non sentono il bisogno di costruire centrifughe nel deserto. La Repubblica islamica, invece, vuole essere indipendente nella produzione di materiale fissile e possedere l’intera filiera produttiva.