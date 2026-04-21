Belve, Elettra Lamborghini fa calare il gelo: "Perché la mia passera mi fa penare"

Nella puntata che andrà in onda questa sera, martedì 21 aprile, la Lamborghini è in studio insieme a Brigitte Nielsen , modella e attrice danese icona degli Anni Ottanta, e il giovane trapper Shiva . Nel 2022 l'interprete di hit latineggianti come Pistolero e Caramello non aveva firmato la liberatoria alla Fagnani. Oggi, invece, sì. Ed è spettacolo nello spettacolo.

"Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Era ossessivo. Mi sentivo in pericolo": Brigitte Nielsen l...

"Anni fa ha detto di essere bisessuale, una fase passata?", domanda la Fagnani. "Se non ci fosse mio marito non lo so quanto sarei interessata - replica secca Elettra -. Sono maritosessuale. Poco fa ero a Miami, vedevo ’sti maschioni con la tartaruga. E io dico: io con questi… ma manco se mi pagassero…".





Elettra Lamborghini a "Belve", guarda qui il video su Raiplay

Dal settembre 2020 la 31enne è sposata con il dj Afrojack. "Cioè - trasecola la Fagnani - non provava interesse nei loro confronti?". "Mai stata più secca di così. Non ho quel tipo di attrazione. Mi attraggono altre cose", risponde candidamente la cantante.

Per restare in ambiti intimissimi e un po' spinti, ecco un'altra confessione a luci rosse: "Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti". "Tutti chi?", è la domanda più che lecita della conduttrice. "Gli uomini! La mia patonga ha qualche problema!".